В школах Узбекистана красный диплом будут выдавать по новым правилам

Правительство Узбекистана утвердило новое Положение об общем среднем образовании, сообщает Norma.uz.

Данный документ изменил правила выдачи красных дипломов отличникам. Теперь аттестат с отличием будет выдаваться выпускникам, имеющим отличные показатели только в период обучения в 8-9 классах, образцовое поведение, а также успешно сдавшим итоговую государственную аттестацию. Ранее красный диплом выдавался за отличные показатели с 5 по 9 классы.