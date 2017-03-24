Суд запретил оппозиции проводить митинг в Бишкеке

Ленинский районный суд Бишкека запретил оппозиции проводить запланированный на 29 марта митинг. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, с заявлением в суд на запрет обратилась администрация Ленинского района. Решение суда Турдукулов считает незаконным.

«Мы подавали заявление еще месяц назад», – сказал он.

Ранее сообщалось, что гражданские активисты 29 марта проведут перед зданием ОТРК митинг с требованием прекратить распространение очерняющей оппозицию информации и давление на свободу слова.