Суд запретил оппозиции проводить митинг в Бишкеке
Ленинский районный суд Бишкека запретил оппозиции проводить запланированный на 29 марта митинг. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.
По его словам, с заявлением в суд на запрет обратилась администрация Ленинского района. Решение суда Турдукулов считает незаконным.
«Мы подавали заявление еще месяц назад», – сказал он.
Ранее сообщалось, что гражданские активисты 29 марта проведут перед зданием ОТРК митинг с требованием прекратить распространение очерняющей оппозицию информации и давление на свободу слова.
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