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Новости

Суд запретил оппозиции проводить митинг в Бишкеке

Гражданский активист Адиль Турдукулов. 

Гражданский активист Адиль Турдукулов. 

Ленинский районный суд Бишкека запретил оппозиции проводить запланированный на 29 марта митинг. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, с заявлением в суд на запрет обратилась администрация Ленинского района. Решение суда Турдукулов считает незаконным.

«Мы подавали заявление еще месяц назад», – сказал он.

Ранее сообщалось, что гражданские активисты 29 марта проведут перед зданием ОТРК митинг с требованием прекратить распространение очерняющей оппозицию информации и давление на свободу слова.

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