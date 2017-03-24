Оргкомитет Евровидения предложил транслировать выступление Самойловой
Организаторы музыкального конкурса Евровидение предложили Первому каналу транслировать выступление участницы от России Юлии Самойловой в прямом эфире по спутнику. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.
Организаторы конкурса выразили надежду, что украинские власти позволят выступить всем участникам в Киеве.
Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами – это такое же нарушение законов, как и ее въезд в Украину, заявил в ответ на предложение оргкомитета «Евровидения» вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в своем Twitter'е.
Накануне стало известно, что Самойловой на три года запретили въезд на Украину, так как она нарушила украинское законодательство, выступив в аннексированном Крыму в 2015 году. Организаторы конкурса Евровидение заявили, что разочарованы решением Украины. В Кремле заявили, что это наносит удар по престижу музыкального конкурса.
Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. На конкурсе она должна была выступить с песней Flame is Burning.
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