Полиция назвала имя исполнителя терракта в Лондоне

Террориста, атаковавшего полицейского у здания парламента Великобритании и сбившего пешеходов, звали Халид Масуд, сообщила служба полиции Лондона. Ему было 52 года, он проживал в Уэст-Мидлендсе. Масуд был несколько раз судим за нападение и хранение оружия, а также за нарушения общественного порядка. По делам, связанным с терроризмом, он не проходил. Правоохранительные органы заявили, что им не было известно о его намерениях совершить теракт.

22 марта на Вестминстерском мосту у здания парламента Великобритании Масуд на автомобиле сбил нескольких пешеходов. Затем напал с ножом на полицейского, дежурившего перед парламентом. Жертвами теракта стали 3 человека и еще около 40 получили ранения.

В ночь со среды на четверг британская полиция провела ночной рейд в одной из квартир в Бирмингеме. Операция длилась несколько часов, 8 человек задержаны. Ответственность за теракт взяла экстремистская группировка «Исламское государство».

Нападение произошло в годовщину терактов в Брюсселе – год назад произошли взрывы в аэропорту и метро столицы Бельгии, тогда погибли 35 человек. Нападение 22 марта – крупнейший теракт в Лондоне с июля 2005 года, когда были подорваны три поезда лондонского метро и один автобус. Жертвами атаки тогда стали 52 человека.