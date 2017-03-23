В Киеве в больнице умер убийца Дениса Вороненкова
В Киеве в больнице умер убийца бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом со ссылкой на пресс-службу генпрокурора Украины сообщает интернет-издание «Украинская правда».
Вороненкова застрелили в четверг в центре Киева. Убийцей, по предварительным данным, является 29-летний гражданин Украины, который находился в розыске. Ранее сообщалось, что нападавший был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями головы и грудной клетки.
Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата российской Госдумы «актом государственного терроризма со стороны России». В Москве гибель Вороненкова не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Это не наша тема».
Бывший российский депутат Илья Пономарев, который находился рядом с Вороненковым в момент его убийства. считает, что к преступлению может быть причастен генерал ФСБ России Олег Феоктистов.
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