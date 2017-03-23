МВФ предостерег туркменскую экономику от внешних вызовов

Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) в своем заявлении, опубликованном по результатам визита в Туркменистан с 6 по 17 марта, отмечает, что правительство Туркменистана продолжает противостоять сложным внешним испытаниям, в том числе снижению цен на нефть и газ.

Согласно заключению миссии МВФ под руководством Мартина Соммера, в краткосрочной перспективе для экономики Туркменистана необходимо предпринять ряд мер по ограничению влияния внешних факторов, в частности сокращение доли государственных капиталовложений в инвестиционных программах. Эксперты считают, что нынешний экономический спад, с которым столкнулся Туркменистан – наиболее серьезный за весь период с момента объявления независимости государства в 1991 году.

По прогнозам миссии МВФ, усилия правительства по увеличению объемов экспорта газа будут способствовать стабилизации экономики страны, но нынешний дефицит операций по внешним счетам сохранится.

По мнению экономистов, наиболее важными мерами диверсификации национальной экономики Туркменистана являются создание условий для внутреннего производства, приватизация государственной собственности, развитие малого и среднего бизнеса, равномерное распределение инвестиций в различных отраслях национальной экономики и развитие регионов страны.