В Душанбе пройдут таджикско-американские военные учения

Совместные учения сил безопасности Таджикистана и Минобороны США начнутся 27 марта и продлятся до 7 апреля, сообщили в пресс-центре посольства Соединенных Штатов в Таджикистане. Ожидается, что в них примут участие 150 американских и 100 таджикских военнослужащих.

По информации Посольства США в Душанбе, эти учения, организованные Центральным командованием США согласно указаниям государственных органов Америки и правительства Таджикистана, преследуют цель совместной борьбы против международного терроризма.

В заявлении посольства отмечается, что «учения проводятся с целью согласованного реагирования на случаи проявления международного терроризма. Основная часть этих учений будет проведена на территории Таджикистана».

Фаридун Махмадализода, пресс-секретарь министерства обороны Таджикистана сообщил, что в настоящее время стороны приступили к обсуждению технических вопросов проведения данного учения. ​Таджикские эксперты считают, что проведение совместных учений связаны с усилиями США по обеспечению безопасности и стабильности в центральноазиатском регионе.