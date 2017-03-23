После теракта в Лондоне полиция задержала семь подозреваемых

Полиция задержала семь подозреваемых в Лондоне, Бирмингеме и других городах Британии после теракта, который произошел 22 марта около здания парламента. Задержания прошли в шести разных местах. Ранее СМИ сообщали, что автомобиль, на котором неизвестный сбил прохожих на мосту, был арендован в Бирмингеме.

Полиция установила личность нападавшего, но его имя пока не разглашается.

Имена задержанных также не сообщаются.

По уточненным данным, в теракте погибли три человека. Нападавший был убит. Еще семь раненых находятся в критическом состоянии.

Полиция Лондона связала нападение у британского парламента с исламистским терроризмом. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения «Скотланд-Ярда» Марк Роули.

22 марта на Вестиминстерском мосту у здания парламента автомобиль сбил нескольких пешеходов. Затем водитель напал с ножом на полицейского, дежурившего перед парламентом. Обе атаки совершил один и тот же человек.