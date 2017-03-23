В Киеве убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков

В центре Киева убит бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков, заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко

Стрельба произошла у отеля Premier Palace, был ранен его охранник. На месте происшествия работает полиция. Следствие рассматривает версию заказного убийства.

В октябре 2016 года бывший депутат Государственной думы эмигрировал в Украину, опасаясь преследований в России. В декабре он получил украинское гражданство.

15 февраля этого года. Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминировали мошенничество в особо крупных размерах – рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью в пять миллионов долларов.