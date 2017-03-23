На казахско-узбекском бизнес-форуме в Астане будут подписаны контракты почти на миллиард долларов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Акорде, передает интернет-издание Tengrinews.kz.

«Я от души, по-братски приветствую Вас на казахстанской земле. Мы Вас очень ждали. Это Ваш первый визит в качестве президента. Мы поздравляем Вас с избранием узбекским народом. Наш стратегический партнер, сосед, братская страна. Казахстан, наше население, желает процветания и благополучия. И будущее, и рост экономики, и в культурно-гуманитарных опросах мы серьезно рассчитываем на Узбекистан, на Вас лично. Чтобы успешным сделать Ваш визит, с нашей стороны будет сделано все», – сказал президент Казахстана Мирзияеву.

Назарбаев добавил, что в ходе двусторонних переговоров будет подписано 75 контрактов.

«Мы уже вчера начали наши переговоры. Говорили о том, что уже сделанная работа по открытию границ, транспорту и торговле привела к тому, что торговля резко возросла между нашими странами. Новые виды продукции начали поставляться. Проходит бизнес-форум огромный. Участвуют 500 бизнесменов двух стран. Как мне сказали, будет подписано 75 контрактов почти на миллиард долларов. Это впервые в нашей истории за эти годы», – рассказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также упомянул бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

«Основы отношений были заложены между мной и первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Моим большим другом. Пусть земля ему будет пухом. И мы с Вами продолжим эти традиции как братья, близкие страны, как добрые соседи, помогая друг другу, открывая сердца и объятия двух народов», – отметил Нурсултан Назарбаев.

Стоит отметить, что это первый государственный визит Шавката Мирзияева в качестве президента Узбекистана в Казахстан.

Как сообщает Tengrinews.kz, в рамках встречи также пройдет подписание ряда документов о сотрудничестве.