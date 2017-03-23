Шавкат Мирзияев посадил дерево в столице Казахстана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 23 марта возложил цветы к монументу «Защитники Отечества» в городе Астане, пишет УзА.
Глава Узбекистана отдал дань памяти самоотверженным патриотам, пожертвовавших жизнями во имя мира и свободы своей страны.
Также Шавкат Мирзияев посадил деревце на Аллее глав государств в столице Казахстана. Здесь растет посаженное первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым дерево.
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