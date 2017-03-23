Шавкат Мирзияев посадил дерево в столице Казахстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 23 марта возложил цветы к монументу «Защитники Отечества» в городе Астане, пишет УзА.

Глава Узбекистана отдал дань памяти самоотверженным патриотам, пожертвовавших жизнями во имя мира и свободы своей страны.

Также Шавкат Мирзияев посадил деревце на Аллее глав государств в столице Казахстана. Здесь растет посаженное первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым дерево.