200 аптек, не сумевшие выполнить постановление Мирзияева, лишились своих лицензий

В Узбекистане 200 аптек лишились лицензий. Сообщается, что они не смогли наладить продажу 227 импортных лекарств и медицинских изделий по строго фиксированной цене согласно подписанному 31 октября 2016 года постановлению Шавката Мирзияева «О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

Как сообщил «Озодлику» сотрудник Контрольной инспекции Министерства здравоохранения Узбекистана, попросивший не разглашать его имя, в суд направлено ходатайство о лишении лицензий еще 700 аптек:

– Согласно решению суда, 200 аптек уже лишились своих лицензий. В течение трех последующих лет они не смогут вернуться в эту сферу. Кроме того, на 10 дней была приостановлена деятельность 255 аптек, которые повысили цены на лекарства. Сейчас имеется решение о приостановлении до 27 марта деятельности еще 615 аптек и передаче их дела в суд, – сказал нашему радио сотрудник Контрольной инспекции Минздрава Узбекистана.

Лекарства продают в «автолавке»

Источники «Озодлика» внутри Узбекистана сообщают, что в Ташкенте и Ташкентской области аптеки закрываются один за другим.​ Большинство лекарств, внесенные в список медикаментов, которые необходимо продавать по низкой цене, и которые должны присутствовать на прилавках аптек, продаются теперь на так называемых «черных рынках» лекарств.

Обратившаяся в нашу редакцию 53-летняя жительница Ташкента Мавжуда-апа говорит, что рядом с аптеками возле Ташкентской медицинской академии (ранее ТашМИ) образовались «черные рынки» лекарств:

– Торговцы «черного рынка» лекарств ставят свои машины прямо возле аптек. И когда человек не может найти в аптеке необходимое ему лекарство, то эти люди достают их из багажников своих автомобилей. Если вам нужны какие-то редкие лекарства, то они могут привезти их прямо к вам домой, – говорит жительница Ташкента.

Один из руководителей фармацевтической компании «Дори-Дармон» в беседе с репортером «Озодлика» частично признал существование «черных рынков» лекарств:

– Автолавки, то есть автомобили, багажники которых забиты лекарствами, стоят возле частных аптек. Вы не увидите таких машин возле сети аптек «Дори-Дармон». С другой стороны компания «Дори-Дармон» не занимается контролем «черного рынка» лекарств. Насколько нам известно, специальный департамент при Генеральной прокуратуре Узбекистана охотится за так называемыми «предпринимателями», который организовали «черный рынок» лекарств, – сказал нашему репортеру один из руководителей фармацевтической компании «Дори-Дармон».

Недавно в беседе с «Озодликом» один из фармецевтов из Ферганы сообщил нашему радио о том, что с 1 января этого года в данной области была прекращена деятельность 18 аптек, которых обвинили в невыполнении требований государства о необходимости продажи некоторых лекарств по низкой цене. По его словам, в настоящее время проверяется деятельность еще 40 аптек в Ферганской области.

Большинство аптек могут столкнуться с банкротством

Между тем, в беседе с нашим репортером сотрудник Контрольной инспекции Министерства здравоохранения Узбекистана подверг критике вступившее в силу с 7 марта этого года постановление президента о необходимости продажи по низкой цене 227 лекарств и медицинских изделий:

– Не решив кардинально вопрос об обеспечении населения лекарствами, не создав систему привелегий для частных аптек в виде удерживания определенной суммы с налогов, невозможно волюнтаристским образом на практике обеспечить продажу определенных лекарств по низкой цене. Как же будут работать частные аптеки, если они не будут иметь никакой выгоды с продажи лекарств ? Если все будет продолжаться в том же духе, то скоро у нас не останется частных аптек. Тогда продажа лекарств полностью перейдет на «черный рынок», – говорит нашему радио сотрудник Минздрава.

Вместо улучшения стало еще хуже

Как сообщила официальная пресса Узбекистана, с 7 марта этого года в департамент Генпрокуратуры по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов поступило 873 жалобы относительно деятельности аптек.

Как сообщают СМИ, авторы этих жалоб приводят, что на прилавках аптек отсутствуют 227 лекарств и медицинских изделий, которые должны быть в продаже по низкой цене.

20 марта в беседе с «Озодликом» сотрудники ряда аптек в Ташкенте, а также центральных аптек в Бухарской, Наманганской и Ферганской областях подтвердили отсутствие в продаже таких социально важных импортных лекарств, как «Гепарин» и «Бензонал».

Вместе с тем они добавили, что в продаже имеются местные аналоги этих лекарств, стоимость которых в два раза дороже импортных.

Напомним, что подписанное Шавкатом Мирзияевым 31 октября 2016 года постановление «О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», согласно его первому предложению, было принято «в целях дальнейшего повышения уровня обеспеченности населения и медицинских учреждений доступными, качественными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, внедрения гибкого и прозрачного механизма их ценообразования, пресечения и дальнейшего недопущения неприемлемой практики назначения не предусмотренных стандартами диагностики и лечения, а также преимущественно дорогостоящих импортных лекарственных средств при наличии более доступных и качественных отечественных аналогичных препаратов».