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Новости

Сегодня состоится встреча Мирзияева с Назарбаевым

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев (слева) и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Астана, 22 марта 2017 года. Фото взято с официального сайта премьер-министра Казахстана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев (слева) и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Астана, 22 марта 2017 года. Фото взято с официального сайта премьер-министра Казахстана.

22 марта в аэропорту Астаны главу Узбекистана Шавката Мирзияева встретил лично премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, сообщает Sputnik Казахстан.

В числе встречавших президента Узбекистана, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, были также первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, аким Астаны Асет Исекешев.

В Астане Шавкат Мирзияев проведет переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

Встреча Назарбаева и Мирзияева пройдет в четверг, 23 марта. В этот же день в Астане состоится казахстанско-узбекский бизнес-форум.

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