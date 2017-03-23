Сегодня состоится встреча Мирзияева с Назарбаевым
22 марта в аэропорту Астаны главу Узбекистана Шавката Мирзияева встретил лично премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, сообщает Sputnik Казахстан.
В числе встречавших президента Узбекистана, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, были также первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, аким Астаны Асет Исекешев.
В Астане Шавкат Мирзияев проведет переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.
Встреча Назарбаева и Мирзияева пройдет в четверг, 23 марта. В этот же день в Астане состоится казахстанско-узбекский бизнес-форум.
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