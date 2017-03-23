Таджикские чиновники смогут получать «иностранные» награды только с разрешения президента

Таджикские чиновники отныне не могут без разрешения президента получать государственные награды, почетные и специальные звания иностранных государств или международных организаций.

Это одна из поправок в Закон «О государственной службе», одобренный нижней палатой парламента Таджикистана. Отредактированный закон накануне подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Согласно другой поправке, возможности находиться на госслужбе лишены лица с двойным гражданством.

Абдухалим Гаффоров, депутат таджикского парламента, заявил, что все государственные награды, почетные и специальные звания иностранных государств или международных организаций являются собственностью государства и должны быть переданы в музей.

По его словам, исходя из того, что награда вручается государственному служащему, иностранные государства и международные организации должны заранее сообщить о своем намерении президенту Таджикистана.

Во время своего последнего визита в Таджикистан в конце февраля президент России Владимир Путин вручил Эмомали Рахмону орден Александра Невского. Он также вручил орден Дружбы министру иностранных дел Таджикистана Сироджиддину Аслову.