В Казахстане выступают против приезда российского журналиста Соловьева

В социальных сетях некоторые выступают против приезда в Казахстан российского журналиста Владимира Соловьева, опасаясь его «прокремлевских пропагандистских заявлений», передает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»).

В социальных сетях рекламируют мастер-классы известного российского тележурналиста Владимира Соловьева. Сообщается, они ожидаются в Алматы в начале апреля. Тема его тренинга –​ «Жесткие переговоры».

Однако противники Владимира Соловьева выступают против его приезда в Алматы, считая, что журналист после аннексии Крыма Россией «превратился в пропагандиста политики Кремля и находился в рядах тех, кто поддерживал действия по нарушению территориальной целостности Украины».

Казахстанский журналист и правозащитник Сергей Дуванов считает, что «появление в Казахстане ведущего пропагандиста Кремля и предоставление ему возможности публичных выступлений является серьезной пропагандистской акцией, направленной на поддержание «ватно-сепаратистских» настроений у части казахстанских граждан».

Политолог Расул Жумалы считает, что Владимира Соловьева знают как заступника так называемого «русского мира», журналиста-активиста, поднимающего вопросы оправдания советского руководства, которое осуществляло насилие, и наступления России на Украину.

– По-моему, его «мастер-классы» – это лишь предлог. Как бы то ни было, он все равно затронет вопрос об имперской политике России. Во многих странах таких людей объявляют персонами нон-грата и не впускают к себе. Не знаю, какую цель преследуют те, кто позволяет ему выступать в лучших аудиториях Алматы и Астаны, – сказал «Азаттыку» казахстанский политолог Расул Жумалы.

Бывший дипломат Казбек Бейсебаев говорит, что внимательно смотрит передачи Владимира Соловьева на российском телеканале. Он сделал вывод, что Соловьев пока остерегается опрометчивых высказываний касательно территории Казахстана.

– Это поездка Владимира Соловьева – лишь бизнес. Ему не могут запретить въезд в Казахстан, потому что его не объявляли персоной нон-грата. Если он будет отходить от предложенной темы и способствовать сепаратистским настроениям, то это другой вопрос, – сказал Казбек Бейсебаев.

Он предполагает, что у Владимира Соловьева, возможно, будет немало слушателей.

Опрошенные репортером «Азаттыка» эксперты говорят, что заявления журналиста Соловьева о Казахстане «пока не выходит за рамки позиции российской власти».

Между тем, сам Владимир Соловьев знает, что в Казахстане некоторые не рады его приезду. В интервью informburo.kz российский журналист заявил, что не думал отменять свою поездку в Казахстан. Охарактеризовав своих противников людьми «с психическим заболеванием», Соловьев предположил, что «сотни казахстанцев, которые пишут в соцсетях, это просто 10 человек с разными аккаунтами».

«Я не собираюсь лезть во внутренние дела страны, меня попросили приехать и обучить людей, как вести переговоры, как овладеть ораторским мастерством. Поэтому если кто-то старается эту историю политизировать, то всем видно, что за этим немножко денег стоит, кто-то чуть-чуть этих людей подогревает, за этим стоят люди, которые имеют прямое или косвенное отношение к некоммерческим организациям», –сказал Владимир Соловьев.