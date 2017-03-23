Мирзияев уточнил порядок рассмотрения вопроса утраты гражданства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 17 марта подписал постановление №4990, которое уточняет порядок рассмотрения материалов об утрате гражданства, сообщает 22 марта Norma.Uz.

В соответствии с поправками в закон «О гражданстве Республики Узбекистан», подписанными 23 сентября 2016 года, гражданство этой страны может быть утрачено в следующих случаях:

а) если в отношении гражданина имеются документы либо другие достоверные сведения, подтверждающие поступление его на военную службу в армию иностранного государства, службу безопасности, а также в полицию, органы юстиции или иные органы государственной власти и управления в иностранном государстве;

б) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на консульский учет без уважительных причин в течение трех лет (ранее был установлен срок в пять лет);

в) если установлено, что национальное гражданство приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов;

г) если лицо причинило существенный вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного государства, либо путем совершения преступлений против мира и безопасности;

д) если лицо приобрело гражданство иностранного государства.

Согласно постановлению от 17 марта 2017 года, материалы о наличии соответствующего основания, в том числе заключения заинтересованных министерств и ведомств, представляются на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте. Заключения должны быть мотивированными и в обязательном порядке содержать следующие сведения:

– наличие у гражданина N, который рассматривается в качестве претендента на утрату гражданства (далее – N), неисполненных обязательств перед государством или имущественных обязанностей, с которыми связаны существенные интересы граждан или государственных и общественных организаций;

– привлечение N к уголовной ответственности в качестве обвиняемого;

– нахождение N в розыске;

– наличие в отношении N вступившего в законную силу и подлежащего исполнению приговора суда;

– нахождение N в местах лишения свободы за пределами страны;

– противоречие утраты N гражданства Узбекистана интересам госбезопасности.

В процессе подготовки документов N уведомляется о ведении работы по признанию его утратившим гражданство. Уведомление направляется по месту жительства, а при отсутствии информации о местонахождении N – в органы самоуправления граждан (махаллинский комитет) по последнему месту жительства или близким родственникам.

По итогам рассмотрения представленных материалов и заключений вносится предложение для принятия решения президентом. Гражданство утрачивается со дня издания главой государства соответствующего указа. Если N живет в Узбекистане, то факт утраты им гражданства регистрируется органами внутренних дел по месту постоянного жительства, если же N является постоянно проживающим за границей – консульскими учреждениями.

Как уточняет Norma.Uz, если гражданин Узбекистана принял иностранное гражданство до вступления в силу поправок, внесенных в «Закон о гражданстве» 23 сентября 2016 года, эти поправки его не касаются – принадлежность к гражданству иностранного государства за ним просто не признается: в тексте закона о поправках не указано, что он применяется к общественным отношениям, возникшим до его вступления в силу.

Согласно разъяснению генерального консульства Узбекистана в Новосибирске, для оформления утраты гражданства необходимо представить следующий пакет документов: заявления на имя президента Узбекистана об утрате гражданства – в двух экземплярах; автобиография – в одном экземпляре; копия всех страниц паспорта гражданина Республики Узбекистан – в двух экземплярах. При этом непременное наличие биометрического паспорта не оговаривается, в то же время это требование содержится в теме «Порядок оформления документов о выходе из гражданства Республики Узбекистан».