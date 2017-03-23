В Оше отменили концерт группы из Узбекистана

Концерт известной узбекистанской группы «Беном» в Оше не состоялся. Организаторы отмечают, что причиной стал невнятный ответ узбекской стороны, а продюсер заявляет, что причиной отмены стало нарушение организаторами условий договора. Деньги за проданные билеты возвращаются зрителям.

«​Беном» не приехал в Ош

Концерт популярной среди молодежи группы «Беном» должен был состояться 19-20 марта в театре им. Бабура и в ресторане «Азизим». Солисты группы Камиль и Сарвар даже записали специальное видеообращение к слушателям. Но неожиданно концерт отменили.

Предприниматель из Оша Авазбек Хабибуллаев, выступаший организатором, отмечает, что он вместе со своим партнером в конце зимы провел переговоры с певцами и даже произвел предоплату:

–​ Мы хотели внести свой вклад в улучшение отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, но не получилось. Мы здесь подготовили и отправили запрошенные ими документы. Видимо, из-за празднования Нооруза их не выпустили. Но мы ждали. Мы чувствуем себя неудобно за то, что не оправдали ожидания публики. Но хотим организовать концерт. Мы далеки от того, чтобы кого-то обвинять.

На концерт группы «Беном» было напечатано и продано более 400 билетов. Сейчас деньги возвращаются покупателям.

За аренду зала и рекламу было выплачено около 1 тысячи долларов. А размер предоплаты исполнителям организаторы озвучивать отказались.

Ведущим концерта должен был выступить журналист радио «Ынтымак» Фархад Маткасымов. Он считает, что концерт не состоялся из-за халатного отношения к делу самой группы «Беном» и ее продюсера:

–​ Я с самого начала не верил, что концерт состоится. Меня попросили пустить рекламу по радио, но я сначала решил удостовериться. Я связался с директором узбекистанской радиостанции «Водий садоси». Созвонился с продюсером группы «Беном». Они все подтвердили. Я попросил их снять ролик с видеообращением для рекламы. Они отправили. Только после этого я пустил в эфир рекламу. А вышло все не так, как заявлялось. Я это расцениваю как неуважение певцов и их руководства к зрителям.

Ответ продюсера

Для выяснения причин отмены концерта «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода») связался с продюсером группы «Беном» Жамшидом Хожиниезовым. Он возложил вину на кыргызстанских организаторов:

– В соседней стране или где бы ни ставили концерт, организаторы должны связаться с нами напрямую и договориться. Они этого не сделали. Они обратились к знакомым. Прошли переговоры. Мы согласились. Узбекистанские певцы должны брать разрешение у государства не только для концерта за пределами, но и внутри страны. Мы попросили организаторов в Оше отправить нам соответствующие документы, но они запоздали с этим. Дата концерта приближалась, но никакой информации не поступало. Мы стали звонить сами. Потому что понадеялись на них, сделали видеообращение и позвали людей на концерт.

По словам Жамшида Хожиниезова, документы для концерта за границей отправляются в Министерство культуры, где специалисты рассматривают их в срок от 14 до 30 дней. По результатам этого дается ответ:

–​ Они отправили документы за день до концерта, 18 марта вечером. Представьте, концерт должен состояться завтра! Стоит отметить, что организаторы должны отправить письмо не мне, а в Министерство культуры. Я показал письмо специалистам организации «Узбекнаво». Они регулируют концертную деятельность. Мне ответили, что в такой краткий срок решить вопрос невозможно.

Солисты группы «Беном» и продюсеры, подвергшие критике организаторов, отмечает, что готовы дать концерт позже, если будут соблюдены все правила.

Статья на эту тему была опубликована 21 марта на сайте sayyod.com, посвященном узбекистанскому шоу-бизнесу. В материале отмечается, что в Оше действует группа людей, которая занимается мошенничеством, продавая имя музыкантов и якобы организуя их концерты. Кроме того, сообщается, что информация, что скоро в Оше состоится концерт Алишера Файза, не соответствует действительности.

В 2015 году в Оше было распродано более 500 билетов стоимостью 1-1,2 тысячи сомов на концерт ташкентского исполнителя Улугбека Рахматуллаева. Но позже выяснилось, что сам певец не знает о концерте.

Раньше в Оше и Джалал-Абаде часто организовывались концерты узбекистанских исполнителей. Но после 2010 года традиция прервалась. Только спустя пять лет мало-помалу к нам стали приезжать представители узбекистанского шоу-бизнеса. Осенью 2016 года прошли «Дружеские встречи» между Кыргызстаном и Узбекистаном, в рамках которых исполнители из двух государств дали концерты.