В Кыргызстане суд арестовал банковские счета «Азаттыка» и издания Zanoza

Ленинский районный суд Бишкека арестовал банковские счета «Азаттык Медиа» (Кыргызской редакции радио «Свобода») и общественного фонда «ПроМедиа» (Zanoza). Такое определение 14 марта 2017 года вынесла судья Жылдыз Жумабаева.

В определении суда говорится, что представитель Генеральной прокуратуры обратился в суд с заявлением о принятии мер по обеспечению иска путем наложения ареста на все имущество и денежные средства, принадлежащие учреждению «Азаттык Медиа» и ОФ «ПроМедиа».

Суд истребовал в банках Кыргызстана сведения о счетах и в целях обеспечения иска наложил арест на денежные средства «Азаттык Медиа» в пределах 10 миллионов сомов, ОФ «ПроМедиа» – в пределах 3 миллионов сомов.

Ранее Генпрокуратура подала в суды два иска в защиту чести и достоинства президента против радио «Азаттык» и интернет-издания Zanoza.