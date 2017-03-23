Мировые лидеры осудили теракт у здания британского парламента

Руководители многих стран мира осудили теракт в Лондоне, жертвами которого, по последним данным, стали три человека, еще около 20-ти ранены. Нападавший убит.

Соболезнования пострадавшим и родственникам погибших выразили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с британским премьером Терезой Мэй выразил поддержку народу Соединенного Королевства и высоко оценил оперативную работу лондонской полиции. О необходимости коллективных мер в борьбе с терроризмом заявила представитель российского МИД Мария Захарова. В четверг, 23 марта, флаги на шпилях здания британского парламента будут приспущены в знак скорби по погибшим в результате теракта.

22 марта на Вестиминстерском мосту у здания парламента Великобритании автомобиль сбил нескольких пешеходов. Затем водитель напал с ножом на полицейского, дежурившего перед парламентом. По данным полиции, жертвами атаки погибли три человека, включая полицейского, около 20-ти ранены, нападавший также убит. Среди пострадавших несколько французских школьников. Двое из них – в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что обе атаки совершил один и тот же человек. Нападавший застрелен, его мотивы неизвестны, ​следователи не исключают версию террористического акта. Нападение произошло в годовщину терактов в Брюсселе: год назад произошли взрывы в аэропорту и метро столицы Бельгии, тогда погибли 35 человек.

Нападение 22 марта – крупнейший теракт в Лондоне с июля 2005 года, когда были подорваны три поезда лондонского метро и один автобус. Жертвами атаки стали 52 человека.