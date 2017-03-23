Первый канал: Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018»

Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Киеве в этом году, но получила отказ во въезде, будет участвовать в «Евровидении» 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала. О том, кто заменит Самойлову на конкурсе в мае, не сообщается.

В среду стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на три года. В 2015 году она выступала в аннексированном Крыму, таким образом, нарушив украинское законодательство, согласно которому посещение полуострова возможно только с разрешения Киева.

Россия назвала решение СБУ политическим. Ряд политиков призвали отказаться от участия. Организатор конкурса – Европейский вещательный союз – заявил, что запрет идет вразрез с духом «Евровидения».

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. На конкурсе она должна была выступить с песней Flame is Burning.