Госсекретарь США: борьба с «ИГ» – главная цель Вашингтона на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал уничтожение запрещенной во многих странах мира экстремистской группировки «Исламское государство» главной целью новой администрации Белого дома на Ближнем Востоке. Об этом он заявил на прошедшей в Вашингтоне встрече министров стран-участниц антитеррористической коалиции.
По словам главы американской дипломатии, государства-члены НАТО должны приложить больше усилий в борьбе с терроризмом. В частности, он призвал союзников увеличить оборонные расходы.
Встреча участников коалиции в полном составе проводится впервые с 2014-го года. Цель конференции – активизация международных усилий по уничтожению «Исламского государства» в Ираке и Сирии и усиление давления на связанные с исламистами группировки.
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