Полиция квалифицировала нападение в Лондоне как теракт

В Лондоне на Вестиминстерском мосту у здания парламента Великобритании автомобиль сбил не менее пяти пешеходов. Примерно в это же время неизвестный напал на полицейских, дежуривших перед парламентом.

Днем 22 марта у здания парламента в Лондоне произошла стрельба, в результате которой двое человек быля тяжело ранены – сейчас им оказывается помощь. Также автомобиль сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту.

По сообщениям агентства Reuters, всего ранены до десяти человек. Предполагаемый нападавший застрелен полицией. Действовал ли в обоих случаях один нападавший – пока неизвестно. Официальных данных о погибших нет.

Полиция Великобритании сообщила на своей странице в Twitter'е, что квалифицировала случившееся как теракт «пока не будет установлено обратное».

В центр Лондона стянуты дополнительные силы безопасности.У парламента приземлился медицинский вертолет. В связи с инцидентом закрыта станция метро Вестминистер.​ Премьер-министра Терезу Мэй эвакуировали. Работа палаты общин приостановлена.

Как передает Настоящее время, звуки, похожие на стрельбу, раздались у здания британского парламента во время заседания Палаты представителей. Сообщается, что засе​дание отменили, но политиков и журналистов попросили не покидать здание. ​

Также сообщается об инциденте на Вестминстеровском мосту: незадолго до нападения автомобиль сбил пятерых человек. Официально связь между этими событиями не подтвердили.