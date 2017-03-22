Полиция квалифицировала нападение в Лондоне как теракт
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В Лондоне на Вестиминстерском мосту у здания парламента Великобритании автомобиль сбил не менее пяти пешеходов. Примерно в это же время неизвестный напал на полицейских, дежуривших перед парламентом.
Днем 22 марта у здания парламента в Лондоне произошла стрельба, в результате которой двое человек быля тяжело ранены – сейчас им оказывается помощь. Также автомобиль сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту.
По сообщениям агентства Reuters, всего ранены до десяти человек. Предполагаемый нападавший застрелен полицией. Действовал ли в обоих случаях один нападавший – пока неизвестно. Официальных данных о погибших нет.
Полиция Великобритании сообщила на своей странице в Twitter'е, что квалифицировала случившееся как теракт «пока не будет установлено обратное».
В центр Лондона стянуты дополнительные силы безопасности.У парламента приземлился медицинский вертолет. В связи с инцидентом закрыта станция метро Вестминистер. Премьер-министра Терезу Мэй эвакуировали. Работа палаты общин приостановлена.
Как передает Настоящее время, звуки, похожие на стрельбу, раздались у здания британского парламента во время заседания Палаты представителей. Сообщается, что заседание отменили, но политиков и журналистов попросили не покидать здание.
Также сообщается об инциденте на Вестминстеровском мосту: незадолго до нападения автомобиль сбил пятерых человек. Официально связь между этими событиями не подтвердили.
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