Из Алматы в Ташкент отправился новый пассажирский поезд

На вокзале «Алматы-2» состоялся торжественный запуск международного пассажирского поезда сообщением «Алматы-Ташкент», сообщает сегодня агентство «Казинформ».

Поезд «Алматы-Ташкент» состоит из 29 вагонов «Тулпар-Тальго» и будет курсировать два раза в неделю: из Алматы – по понедельникам и субботам, из Ташкента – по вторникам и воскресениям. Время в пути – около 16 часов 30 минут, по пути поезд останавливается только на пяти станциях – Отар, Шу, Тараз, Шымкент и Сарыагаш.

Вице-президент национальной компании «Казахстан темир жолы» Эрик Имашев заявил на церемонии открытия рейса, что его запуск «является результатом мудрой политики глав государств».

В Казахстане ожидается официальный визит нового президента Узбекистана Шаката Мирзяева. Он стал президентом в конце прошлого года, придя на смену Исламу Каримову, который правил Узбекистаном четверть века.