Сын президента Туркменистана занял высокий пост в парламенте

Единственный сын президента Туркменистана Сердар Бердымухаммедов возглавил парламентский комитет по правовым вопросам. Ранее он руководил департаментом информации в министерстве иностранных дел. Решение о назначении Сердара Бердымухамедова было озвучено на девятом заседании парламента страны, состоявшегося 20 марта в Ашхабаде.

Напомним, Сердар Бердымухамедов три месяца назад был избран депутатом парламента от 24 избирательного округа Ахальской области.

Первые сообщения о политической карьере сына президента Туркменистана Сердара появились летом прошлого года. В июле 2016 года независимые источники информации сообщили о его назначении, специальным постановлением своего отца, на должность в структуре Министерства иностранных дел страны. Также сообщалось, что ранее Сердар работал в нескольких министерствах и агентствах. Сообщается, что в 2014 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2015 году получил степень доктора технических наук.

Его отец Гурбангулы Бердымухаммедов возглавил страну в 2006 году после кончины своего предшественника Сапармурата Ниязова. У президента Туркменистана также есть три дочери.