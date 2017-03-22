Amnesty International призывает власти Кыргызстана освободить участников мирного марша

Правозащитная организация Amnesty International призывает власти Кыргызстана освободить задержанных 18 марта участников марша за политические права и свободу слова. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении, опубликованном на сайте организации от 21 марта, говорится, что власти Кыргызстана нарушили право на свободу мирных собраний, задержав и поместив под административный арест на пять дней пятерых участников марша.

«Задержание участников мирной акции, несправедливый суд над ними и их арест на несколько дней трудно расценить иначе как преднамеренную попытку властей помешать протесту и заставить замолчать несогласных с давлением властей на свободную прессу», – заявил заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Как сообщалось, Свердловский районный суд Бишкека арестовал на пять суток Мавляна Аскарбекова, Айбека Мырзу, Азамата Аттокурова, Расула Умбеталиева и гражданина по имени Мухит.

Пресс-секретарь МВД республики Бакыт Сеитов ранее сообщал, что они были задержаны за нарушение порядка и перекрытие дороги. По его словам, за неисполнение требований сотрудников милиции, за попытку перекрытия дороги, они арестованы на пять суток за мелкое хулиганство.