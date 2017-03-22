СБУ: задержаны члены «агентурной сети российских спецслужб»

Служба безопасности Украины задержала девять человек, которых назвали «членами агентурной сети российских спецслужб». Об этом заявилруководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

По его словам, в резидентурной сети участвовали бывшие и действующие военнослужащие. Их целью было проникновение на стратегически важные объекты южных областей Украины, сбор информации, а также проведение диверсий и терактов. Ткачук отметил, что к созданию сети причастно Главное управление разведки Вооруженных сил России.

По словам начальника Главного управления военной контрразведки СБУ Сергея Левченко, координатором агентурной сети была женщина из Одессы, находящаяся на госслужбе. Левченко рассказал, что она прошла обучение в разведывательном центре ГРУ в Крыму.

Левченко уточнил, что арестованы четверо задержанных. Остальные находятся «под контролем» СБУ.