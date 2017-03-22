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Свое первое интервью Мирзияев дал казахстанскому агентству

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев дал свое первое эксклюзивное интервью казахстанскому информагентству «Казинформ»​.

По словам Мирзияева, узбекско-казахстанские отношения имеют важное значение для устойчивого развития Центральной Азии. «Не случайно в свое время был подписан документ о стратегическом партнерстве между нашими государствами, и он, безусловно, имеет реальное наполнение по всем направлениям», – сказал в интервью казахстанскому информагентству президент Узбекистана.

Также в своем интервью «Казинформу» Шавкат Мирзияев обозначил главные вопросы, которые он намерен затронуть в ходе переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

По словам Мирзияева, он рассчитывает провести совместный с Назарбаевым анализ ситуации в регионе, рассмотреть все возможности интенсификации двусторонних отношений и вывода их на новый уровень, более соответствующий высокому потенциалу обеих стран.

«Убежден, что удастся сделать новый шаг в развитии наших отношений, при том, что народы обоих государств многого ждут от этой встречи, и эти ожидания надо оправдать», – сказал Мирзияев.

Также он намерен обсудить с главой Казахстана проблему Афганистана. Это, по словам президента Узбекистана, вызов для всего региона, и Ташкент и Астана заинтересованы в быстрейшем урегулировании афганской проблемы.

«Когда мы говорим о региональной политике нашей страны и об интенсификации отношений с соседями, имеется в виду и Афганистан, который имеет общую границу с Узбекистаном. Мы все понимаем, что ситуация в Афганистане несет в себе определенные вызовы для Центральной Азии. Поэтому, естественно, что Узбекистан и Казахстан заинтересованы в быстрейшем урегулировании афганской проблемы», – сказал в интервью «Казинформу» президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Напомним, что первый официальный визит главы Узбекистана в Казахстан состоится 22-23 марта этого года.

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