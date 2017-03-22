Туркменистанцев допрашивают после посещения «опасных стран»

Власти Туркменистана допрашивают граждан, посетивших Турцию и Украину, затем вынуждают их дать расписку о согласии воздерживаться впоследствии от поездок в «опасные страны», передает «Азатлык» (Туркменская редакция радио «Свобода»).

Согласно информации источника в правоохранительных органах Туркменистана, «на собеседование» в Министерство национальной безопасности вызывают граждан, недавно вернувшихся из Турции и Украины, с требованием предоставить информацию о цели и содержании поездки.

По словам собеседника «Азатлыка», побывавшего «на собеседовании» (имя не разглашается по причинам безопасности – Ред.), гражданам сообщают, что такие страны как Сирия, Афганистан, Ирак, Египет, Украина и Турция являются «опасными странами» и требуют от них расписки о воздержании от поездок в эти страны.

По словам жителей Ашхабада и сотрудников полиции, беседовавших с радио «Азаттык», в последнее время участились случаи, когда родителей студентов, обучающихся за рубежом, а также членов семей, работающих за пределами страны граждан, вызывают в органы безопасности на беседу, с требованием предоставить информацию и документы своих близких.

Также, по некоторым данным, студентов обучающихся, в частности, в Турции и Украине начали вызывать на собеседование летом прошлого года.

«В прошлом году, когда я приехал в Туркменистан на летние каникулы, меня прямо в аэропорту завели в отдельный кабинет и начали допрашивать. Спросили в каком университете я учусь, на каком курсе. Также спросили: «Где живешь?, Были ли у тебя связи с какими-либо группировками», – рассказал на условиях анонимности студент из Туркменистана.

По его словам, вопросы, которые ему задали в аэропорту, также содержали требование ответить были ли у него связи с движением турецкого проповедника Фетхуллы Гулена, а также сообщить свое мнение о террористах. «После того, как я ответил на все эти вопросы, меня отпустили», – сообщил студент.

Власти Туркменистана не комментируют сообщения о мерах по сбору информации о гражданах, обучающихся и работающих за рубежом.