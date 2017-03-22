В 2016 году объем денежных переводов из России в страны ЦА подрос до $6,980 млрд

В 2016 году объем денежных переводов из России в страны Центральной Азии составил $6,980 млрд, передает агентство «Фергана» со ссылкой на отчет Центробанка Российской Федерации. Это на $1,915 млрд или 24,7 процента больше, чем в 2015 году, когда регион получил $5,065 млрд.

Лидером по объему денежных переводов в регионе стал Узбекистан: в эту страну отправлено $2,741 млрд, средняя сумма одной операции (ССОП) составила $279. На втором месте – Таджикистан с $1,929 млрд, ССОП – $101; на третьем – Кыргызстан с $1,743 млрд, ССОП – $221; за ним следует Казахстан с $559 млн, ССОП – $201; замыкает пятерку Туркменистан с $8 млн, ССОП – $385.

По сравнению с 2015 годом, объем заметно вырос. Лидером по росту стал Казахстан – 43 процента (в 2015-м году получил $318 млн), на втором месте Кыргызстан – 37,8 процента ($1,083 млрд), затем следует Таджикистан – 33,7 процента ($1,278 млрд), в Узбекистан переведено на 13,5 процента больше ($2,37 млрд). Объем переводов в Туркменистан рухнул ровно вдвое – с $16 млн в 2015-м до $8 млн в 2016 году.

Как сообщает «Фергана», по сравнению с 2014 годом объем денежных переводов из России в страны Центральной Азии в 2015-м обвалился на 60 процентов. А больше всего денег в регион было отправлено в 2013 году: Узбекистан получил $6.689 млрд, Таджикистан – $4.173 млрд, Кыргызстан – $2.106 млрд, Казахстан – $561 млн, Туркменистан – $40 млн. Главной причиной падения объемов специалисты называют экономический кризис в России, следствием которого стали резкое падение курса рубля и снижение количества трудовых мигрантов.