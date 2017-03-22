20 марта на встрече с представителями интеллигенции президент Таджикистана Эмомали Рахмон, напомнив об объявлении 2017 года годом молодежи, потребовал у интеллигенции «открыть дорогу молодым».

Таджикский исполнитель Афзалшох Шодиев после встречи с президентом сказал репортеру «Озоди» (Таджикской редакции радио «Свобода»), что Эмомали Рахмон попросил представителей интеллигенции «не завидовать молодым».

«Президент сильно раскритиковал представителей творческих профессий из-за того, что они из года в год поют одно и то же. Президент действительно правильно указал, что фактически нет новых произведений», – сказал Шодиев.

Встреча президента Таджикистана с представителями интеллигенции в честь празднования «Навруза» прошла в столичном «Кохи навруз», на которой участвовали примерно 200 представителей таджикской интеллигенции. Количество участников на данной встрече по сравнению с прежними годами была в два раза меньше. Данная встреча прошла без присутствия корреспондентом независимых СМИ, сообщает «Озоди».