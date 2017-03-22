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Новости

Прокуратура потребовала наказать должностных лиц после убийства Евдокимова

Бывший глава Роскосмоса Владимир Евдокимов.

Бывший глава Роскосмоса Владимир Евдокимов.

Прокуратура Москвы внесла представление руководителю столичного управления ФСИН России в связи в убийством в СИЗО бывшего главы Роскосмоса Владимира Евдокимова.

В ходе проверки СИЗО, в котором находился Евдокимов, были обнаружены нарушения закона о содержании под стражей, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. В представлении прокуратура потребовала привлечь к ответственности виновных должностных лиц. Также в документе содержится требование усилить ведомственный контроль за работой СИЗО.

Тело Владимира Евдокимова было найдено 18 марта с колотыми ранениями в области сердца в туалете камеры. За месяц до убийства его перевели в камеру без видеонаблюдения. По данным «Интерфакса», перед смертью Евдокимов оказал сопротивление нападавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По данным СМИ, следствие рассматривает и версию о заказном убийстве.

Евдокимов находился в московском СИЗО с декабря 2016 года. Его обвиняли в мошенничестве на 200 миллионов рублей с недвижимостью самолетостроительной корпорации «МиГ». Адвокаты Евдокимова утверждают, что он не собирался признавать вину и сотрудничать со следствием.

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