США запретят ноутбуки в ручной клади на рейсах из 8 стран

Соединенные Штаты уведомили девять авиакомпаний, совершающих прямые рейсы из стран Ближнего Востока и Северной Африки в США, о введении с 25 марта запрета для пассажиров на провоз в ручной клади электронных устройств, за исключением мобильных телефонов.

В заявлении Министерства внутренней безопасности США, опубликованном во вторник, говорится, что террористические группы используют все более изощренные методы для подготовки терактов на борту пассажирских самолетов, в том числе маскируя взрывные устройства под технику. Под запрет попадают, в частности, ноутбуки и планшеты. Их можно будет провозить, только сдав в багаж.

Запрет распространяется на рейсы в США из аэропортов Катара, Иордании, Кувейта, Турции, Египта, Саудовской Аравии, Марокко и Объединенных Арабских Эмиратов. Уведомление о нем направлено ведущим авиакомпаниям этих стран, которые в совокупности совершают примерно 50 рейсов в день в аэропорты Соединенных Штатов.

Ранее администрация Трампа, ссылаясь на необходимость борьбы с террором, ввела временный запрет на въезд в страну граждан шести стран Ближнего Востока и Африки. Запрет, однако, был «заморожен» судом.