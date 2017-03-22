Сирия: подготовка к переговорам на фоне боев в Дамаске

Представители как официального Дамаска, так и сирийской оппозиции подтвердили свое участие в очередном раунде мирных переговоров по Сирии, который должен состояться на этой неделе в Женеве. Об этом заявил официальный представитель ООН по урегулированию сирийского конфликта Стаффан де Мистура.

В последние дни посланник ООН посетил Россию, Турцию и Саудовскую Аравию, обсуждая подготовку к предстоящим переговорам.

Между тем на окраинах Дамаска уже несколько дней продолжаются бои между повстанцами и правительственными силами. Во вторник отряды вооруженной оппозиции вновь попытались прорваться с восточных окраин к центру города. Силы Башара Асада ответили артиллерийскими обстрелами и авиаударами по их позициям. Это самые интенсивные бои в сирийской столице за последние несколько лет.