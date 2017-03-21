Кыргызские авиаперевозчики остаются в «черном списке» Евросоюза

Авиакомпании Кыргызстана – единственные среди стран СНГ, которые остаются в «черном списке» Европейского союза. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

В обновленный список вошли 13 кыргызских авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в страны ЕС. Причина – несоответствие эксплуатируемых самолетов европейским требованиям.

Кыргызские авиаперевозчики находятся в этом списке с 2006 года.

В декабре 2016 года на заседании правительства, посвященного этому вопросу, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сказал, что без должного финансирования авиакомпании не смогут выйти из «черного списка» ЕС.

По его словам, решение многих вопросов сводится к деньгам. В настоящее время рассматриваются различные источники для финансирования отрасли. Калилов считает, что если будут изысканы необходимые средства, кыргызские авиакомпании в течение одного года смогут выйти из этого списка. Для этого разработана дорожная карта.