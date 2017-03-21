Лукашенко заявил о задержании «десятков боевиков с оружием»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в районе Бобруйска и Осиповичей были задержаны «несколько десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием». Лукашенко утверждает, что тренировочные лагеря также были в Украине и, возможно, в Польше и Литве.

Так Лукашенко прокомментировал свои слова об усилении «пятой колонны» и «западных фондов» в стране, сказанные им во время выступления, посвященного будущим военным российско-белорусским учениям «Запад-2017».

Также президент Беларуси заявил о том, что на границе с Украиной пограничники пресекли «попытку прорыва» автомобиля с вооруженными людьми. После этого Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на пограничных постах в направлении Беларуси.

Лукашенко не сказал, кого именно он считает «пятой колонной» и теми, кто нагнетает напряженность. Более подробную информацию о задержанных «боевиках» он пообещал раскрыть позже.

Слова Лукашенко прозвучали на фоне массовых протестов против так называемого «закона о тунеядцах» в разных городах страны. Власти запрещают многие акции, штрафуют и отправляют под административный арест организаторов. На 25 марта, когда в Беларуси празднуется День Воли, запланированы самые масштабные протесты.