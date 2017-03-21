Школьники и студенты Узбекистана благоустроят святые места и кладбища

В рамках проекта «Память предков – священна!» учащаяся молодежь Узбекистана благоустроит священные места поклонения, кладбища.

Как передает интернет-издание Podrobno.uz, этот проект является одним из направлений месячника экологической культуры, который проводится с 20 марта по 20 апреля нынешнего года по инициативе общественного движения молодежи «Камолот» во всех образовательных учреждениях Узбекистана.

В рамках месячника в целях благоустройства и очистки территории образовательных учреждений будут реализованы десятки таких проектов, как «Молодежный хашар», «Экологическая лаборатория», «Экологическая экскурсия», «Эко-инициатива», акция «Зеленый призыв». Важное значение камолотовцы придадут формированию экологической культуры, навыков бережного отношения к природе у молодежи, дальнейшему обогащение ее экологических знаний.

В рамках месячника запланировано проведение учебных семинаров, культурно-просветительских мероприятий, встреч на экологическую тематику.