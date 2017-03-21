Выросло количество узбекистанцев, получивших гражданство России

Узбекистан занимает третье место по количеству своих граждан, получивших гражданство России.

В прошлом году количество узбекистанцев, получивших российское гражданство выросло на 659 человек. В 2016 году 23 216 узбекистанцев получили гражданство РФ. В 2015 году этот показатель составлял 22 557 человек.

По официальной статистике, Украина второй год подряд лидирует среди стран СНГ по количеству получаемых российских паспортов. 100 696 украинцев стали обладателями российских паспортов в 2016 году, эта цифра на 49% больше, чем в 2015 году (67 400 человек).

Второе место в списке желающих получить гражданство занимает Казахстан – 37 837 человек (в 2015 году – 32 070).