Президент Туркменистана раскритиковал талисман Азиады-2017 года. Государственное информационное агентство ТДХ сообщает о резкой критике президента Бердымухамедова в отношении предложенного варианта талисмана Азиатских игр, изображающего туркменскую собаку – алабая.

Согласно информации, президент также высказал замечания и предложения по поводу представленных эскизов: «Подчеркнув, что в мире возрастает интерес к этой породе, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что талисман Азиады-2017 должен отражать национальный колорит и стилистку».

Официальный талисман крупнейшего в истории Туркменистана международного спортивного мероприятия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам был утвержден в начале января. Тогда государственные СМИ сообщали, что талисман игр – веселый, дружелюбный щенок с купированными ушами и хвостом должен стать всеобщий любимцем на спортивном мероприятии.

Официальная пресса также подчеркивала, что изображение алабая, зеленого цвета в национальном красном халате и шапочке, а также спортивной одежде созданы по мотивам традиционных декоративных элементов национального прикладного искусства, но творчески переосмысленных в стилистике современного дизайна.

Вместе с критикой главы государства в отношении талисмана, озвученной на заседании правительства 17 марта, ректору академии художеств А.Нувваеву был объявлен строгий выговор с требованием «усовершенствовать» главный талисман международных спортивных мероприятий.

Но официальная пресса не уточняет конкретное пожелание президента относительно дизайна изображения.

Критика президента Бердымухамедова в отношении талисмана собаки последовала вслед за его собственным требованием установить талисманы на улицах столицы. Данное поручение, согласно официальной информации с целью пропаганды, было озвучено президентом 14 марта.

В рамках официальных мероприятий по подготовке к спортивному состязанию символ игр, изображающий силуэт туркменского коня был поднят на самые высокие горные вершины страны, пик Айрыбаба высотой 3139 метров, гору Душакэрикдаг высотой 2482 метра и Хасардаг высотой 1639 метров, сообщает ТДХ.

Для проведения спортивных состязаний в Ашхабаде построен олимпийский комплекс стоимостью 5 миллиардов долларов США и новый международный аэропорт стоимостью 2 миллиарда долларов США.

Азиада-2017 состоится в столице Туркменистана в сентябре этого года.