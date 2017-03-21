Курды в Сирии заявили о планах по прохождению боевой подготовки у российских военных

Представители курдских ополчений на севере Сирии заявили, что пройдут обучение у российских военных, находящихся в курдском анклаве Эфрин на границе с Турцией. Редур Зелиль, представитель боевых формирований, известных как Подразделения народной защиты, сообщил, что россияне обучат ополченцев «современным навыкам ведения войны».

Министерство обороны России отвергло эти заявления, подчеркнув, что российские военные находятся в том районе для мониторинга соблюдения перемирия между курдскими подразделениями и войсками оппозиции, поддерживаемыми Турцией. Ведомство отрицает сообщения, что одна из их миссий в этом районе – создание военной базы. В министерстве сообщают, что там будет организован «центр по примирению».

Турция признала эти курдские батальоны террористической организацией. Они составляют костяк оппозиционных Демократических сил Сирии – основного союзника США в борьбе с группировкой «Исламское государство» в Сирии. Эти подразделения сейчас осаждают фактическую столицу «ИГ» Ракку. Эфрин отделен от остальных территорий под контролем курдов в северной части Сирии.