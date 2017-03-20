Вопрос открытия воздушного сообщения между Ташкентом и Душанбе все еще находится на стадии рассмотрения

«На данный момент вопрос об открытии регулярного рейса по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе» изучается специалистами двух стран» –сообщает «Азия-плюс» со ссылкой на министерство транспорта Таджикистана. В ведомстве отметили, что стороны, в частности, изучают документацию предполагаемого авиарейса.

Как отметили изданию в ведомстве, что на рассмотрении сторон находится документация предполагаемого авиарейса. От раскрытия деталей переговоров в министерстве воздержались.

Между тем, как приводят некоторые неофициальные источники издания, предметом переговоров авиационных властей двух стран является соглашение о воздушном сообщении: узбекская сторона предлагает, чтобы данный рейс выполнялся в одностороннем порядке авиаперевозчиком Узбекистана, без участия таджикского перевозчика.

«С чем авиационные власти Таджикистана не могут согласиться», –говорит источник «Азия-Плюс».

Однако в Минтрансе Таджикистана категорически опровергли существование подобного противоречия между сторонами.

«Подобные разговоры не имеют под собой никакой почвы. Переговорный процесс протекает в нормальном русле. После согласования всех вопросов приступим к полетам», – сказал корреспонденту издания замминистра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.

О начале продажи авиабилетов по маршруту Душанбе – Ташкент компания «Сомон Эйр» сообщила 1 февраля. В пресс-релизе компании было сказано, что «Сомон Эйр» намерена до окончания зимнего сезона летать в Ташкент раз в неделю – по понедельникам, в летнее время – по понедельникам и четвергам.

Точная дата открытия авиарейсов, соединяющих столицы двух государства, была определена в конце прошлого года, по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном в городе Душанбе.

Несмотря на договоренности, рейс авиакомпании «Сомон Эйр» по маршруту Душанбе-Ташкент в феврале не был осуществлен дважды. Как выяснилось позже, инцидент произошел по вине таджикской стороны, которая отправила пакет документов узбекской авиакомпании несвоевременно.

Между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим. Авиасообщение между странами было прекращено в 1992 году после начала гражданской войны в Таджикистане.

В конце февраля в пресс-службе авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» сообщили о том, что регулярное авиасообщение между столицами Узбекистана и Таджикистана запустят с апреля этого года.