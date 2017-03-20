Кыргызское посольство накрыло праздничный стол для своих граждан, задержанных в Москве за нарушения

Для граждан Кыргызстана, которые находятся в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан в Москве, накрыли в честь «Навруза» праздничный стол. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») сообщили в пресс-службе Посольства КР в России.

По ее данным, в центре на 17 марта содержатся 117 кыргызстанцев. С каждым из них проведена личная беседа, даны консультации по правовым вопросам, тем, кто находится в учреждении продолжительный срок, разъяснены причины их затянувшегося содержания.

Сотрудники посольства поздравили кыргызских граждан с«Наврузом» накрыли праздничный для них дасторкон.

На конец декабря 2016 года в центре содержались 91 гражданин Кыргызстана. В декабре представители кыргызской диаспоры заявляли, что в Москве правоохранительные органы участили проверки и задержание кыргызстанцев.