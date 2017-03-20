Шавкат Мирзияев поздравил Эмомали Рахмона с «Наврузом»

Глава Узбекистана направил своему таджикскому коллеге поздравительную телеграмму, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

«Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам свои искренние поздравления и добрые пожелания по случаю наступающего прекрасного праздника весны, созидания и обновления – «Навруза», – говорится в поздравлении.

Как отмечается в тексте, «Навруз» испокон веков олицетворяет самобытность и близость менталитетов, традиций и благородных стремлений и помыслов народов Узбекистана и Таджикистана.

«Глубокая философия «Навруза» всегда призывает нас к обеспечению благополучия народов региона, сохранению мира и безопасности, а также почитанию духа дружбы и солидарности», – отметил глава Узбекистана.

Мирзияев выразил увереннлсть, что отношения добрососедства и долгосрочное многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Таджикистаном и впредь будут последовательно укрепляться.

«В эти праздничные дни, желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, и членам Вашей семьи благополучия и счастья, доброго здоровья и новых успехов, а дружественному народу Таджикистана – мира, процветания и дальнейшего прогресса», – написал Шавкат Мирзияев.