В Барнауле Алексея Навального облили зеленкой

В Барнауле, где в понедельник открывается региональный штаб Алексея Навального, неизвестный мужчина облил оппозиционного политика зеленкой.

«Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма «Маска». Классно. Даже зубы зеленые!», – написал Навальный в Твиттере.

По словам Навального, у входа в штаб его встретил мужчина, который протянул ему руку. Он хотел пожать ее, однако нападавший брызнул ему прямо в глаза. «Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота», – написал оппозиционер.

После этого мужчина сел в машину, которая заехала во двор администрации Алтайского края, добавил Навальный.

Открытие региональных штабов Алексея Навального, который в начале года объявил о намерении баллотироваться на выборах в президенты в 2018 году, почти каждый раз сопровождается провокациями. В Новосибирске Навального попытались закидать яйцами, в Томске сотрудникам штаба залили монтажной пеной двери квартир и глушители автомобиле. Ранее строительной пеной были заблокированы двери штаба Навального в Нижнем Новгороде. В Уфе Навального встретили люди с табличками с надписью «Агент США» и изображением оппозиционера на фоне американского флага.