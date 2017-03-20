В Таджикистане доллар вновь стал дефицитом

Покупка американской валюты в банках Таджикистана стала практически невозможной, жалуются местные предприниматели. В пунктах обмена валюты кредитных учреждений страны говорят, что доллара у них в наличии нет.

Курбон Сохибов, предприниматель из города Душанбе, говорит, что последние два дня в поисках 300 долларов обошел почти все пункты обмена валюты, но все оказалось тщетно. «Мне срочно нужны доллары, но во всех банках, куда я обратился, ответ один – «Доллара в наличии нет, но если у вас они есть, то с удовольствием покупаем». Даже не знаю, что делать?» – сокрушается он.

По словам местных предпринимателей, большую часть своих товаров они покупают за рубежом за наличные доллары, и отсутствие американской валюты наносит огромный ущерб их бизнесу.

Курбон Холов, занимающийся импортом компьютеров и современной технологии в страну, в беседе сказал, что скачок курса доллара в прошлом месяце стал для всех неприятным сюрпризом. По его словам, сейчас нелегальный курс американской валюты намного выше официального и достиг 8,5 8,6 сомони за один доллар.

Ранее Мирзомуддин Мавлонов, начальник управления политики курса валюты и международных резервов Национального банка Таджикистана подтвердил скачок курса доллара на валютном рынке Таджикистана. По его словам, повышение курса доллара – это «провокация определенных групп на черном рынке».