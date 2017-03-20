В Астане может появиться улица Ислама Каримова

В Казахстане предложено переименовать одну из улиц в столице Астане в честь первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Об этом сообщило интернет-издание Sputnik со ссылкой на руководителя столичного управления по развитию языков Тлеугали Кишкашбаева.

«Мы поставили вопрос на общественном совете. Если он утвердит, то где-то через неделю мы будем выносить на сессию. Пока этот вопрос открытый», – сказал Кишкашбаев.

В случае положительного решения вопроса, в Астане в честь Ислама Каримова может быть названа улица, расположенная между проспектами Кабанбай батыра и Туран, протяженностью более 680 метров.

Напомним, что 22-23 марта ожидается первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Казахстан.