Нападавший в аэропорту Орли был готов умереть во имя Аллаха, утрвеждают французские власти

Французские власти заявили, что совершивший нападение в субботу на военный патруль в парижском аэропорту Орли хотел «умереть во имя Аллаха».

Прокурор Парижа Франсуа Молен, что застреленный при попытке завладеть оружием 39-летний Зиед Бен Бельгасем был известен сотрудникам сил правопорядка. Ранее он неоднократно задерживался за воровство и преступления, связанные с наркотиками.

По словам прокурора, Бельгасем перед нападением в аэропорту угнал автомобиль и стрелял в полицейского во время проверки документов.

Молен также сообщил, что Бельгасем угрожал заложнице и преследовавшим его военнослужащим в аэропорту Орли и кричал, что готов «умереть во имя Аллаха».

Нападение в аэропорту было квалифицировано французскими властями как террористический акт. Полиция провела в субботу обыск в доме Бельгасема, где, по словам прокурора Молена, были найдены наркотики, экстремистская литература и мачете.

В ходе расследования были временно задержаны три родственника нападавшего – отец, брат и двоюродный брат.

Отец Бельгасема считает, что его сын не был террористом, а совершил нападение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это предположение будет проверено экспертизой.

Из-за стрельбы в аэропорту Орли, произошедшей утром 18 марта, на несколько часов были приостановлены полеты и около 3000 человек эвакуированы из здания.

Во Франции с ноября 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после нападения в Париже, в результате которого погибли 130 человек. Места массового скопления людей охраняют армейские патрули, вооруженные автоматическим оружием.