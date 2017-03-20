Нападавший в аэропорту Орли был готов умереть во имя Аллаха, утрвеждают французские власти
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Французские власти заявили, что совершивший нападение в субботу на военный патруль в парижском аэропорту Орли хотел «умереть во имя Аллаха».
Прокурор Парижа Франсуа Молен, что застреленный при попытке завладеть оружием 39-летний Зиед Бен Бельгасем был известен сотрудникам сил правопорядка. Ранее он неоднократно задерживался за воровство и преступления, связанные с наркотиками.
По словам прокурора, Бельгасем перед нападением в аэропорту угнал автомобиль и стрелял в полицейского во время проверки документов.
Молен также сообщил, что Бельгасем угрожал заложнице и преследовавшим его военнослужащим в аэропорту Орли и кричал, что готов «умереть во имя Аллаха».
Нападение в аэропорту было квалифицировано французскими властями как террористический акт. Полиция провела в субботу обыск в доме Бельгасема, где, по словам прокурора Молена, были найдены наркотики, экстремистская литература и мачете.
В ходе расследования были временно задержаны три родственника нападавшего – отец, брат и двоюродный брат.
Отец Бельгасема считает, что его сын не был террористом, а совершил нападение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это предположение будет проверено экспертизой.
Из-за стрельбы в аэропорту Орли, произошедшей утром 18 марта, на несколько часов были приостановлены полеты и около 3000 человек эвакуированы из здания.
Во Франции с ноября 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после нападения в Париже, в результате которого погибли 130 человек. Места массового скопления людей охраняют армейские патрули, вооруженные автоматическим оружием.
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