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Новости

Израиль пригрозил уничтожить все комплексы ПВО Сирии

Самолет израильской авиации.

Самолет израильской авиации.

Израиль «немедленно» уничтожит комплексы противовоздушной обороны Сирии, если они снова атакуют израильские самолеты. Об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

В ночь на пятницу, 17 марта, авиация Израиля подверглась обстрелу зенитными ракетами во время воздушной операции в Сирии. Дамаск утверждает, что один из самолетов был сбит, израильские военные эту информацию не подтвердили.

Как утверждает израильское командование, самолеты наносили удары по конвоям с оружием, поставляемым в Ливан для шиитской исламистской организации «Хезболла». Глава оборонного ведомства Израиля отметил, что военные не заинтересованы во вмешательстве в конфликт в Сирии.

СМИ называли произошедшее самым серьезным инцидентом между Израилем и Сирией за последние несколько лет.

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