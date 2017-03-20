Израиль пригрозил уничтожить все комплексы ПВО Сирии

Израиль «немедленно» уничтожит комплексы противовоздушной обороны Сирии, если они снова атакуют израильские самолеты. Об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

В ночь на пятницу, 17 марта, авиация Израиля подверглась обстрелу зенитными ракетами во время воздушной операции в Сирии. Дамаск утверждает, что один из самолетов был сбит, израильские военные эту информацию не подтвердили.

Как утверждает израильское командование, самолеты наносили удары по конвоям с оружием, поставляемым в Ливан для шиитской исламистской организации «Хезболла». Глава оборонного ведомства Израиля отметил, что военные не заинтересованы во вмешательстве в конфликт в Сирии.

СМИ называли произошедшее самым серьезным инцидентом между Израилем и Сирией за последние несколько лет.