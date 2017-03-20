Россия планирует принять переговоры по Афганистану с участием США

Россия планирует провести международные переговоры по конфликту в Афганистане 14 апреля. Об этом советник президента Афганистана по национальной безопасности Ханиф Атмар сообщил 18 марта Радио «Свободный Афганистан» – подразделению нашей радиостанции. По его словам, 12 стран, включая США и пять бывших советских республик Средней Азии, приглашены для участия.

Однако Атмар указал, что никаких приглашений движению «Талибан» не посылают. Атмар отметил, что относительно участия «Талибана» в конференции согласия нет. По его словам, конференция в России – это встреча между государствами.

Российские информационные агентства приводят слова Атмара, утверждающего, что Кабул готов участвовать в прямых переговорах с талибами. «Талибан» должен сесть за стол переговоров с афганским правительством, а не участвовать в конференции, цитирует «Интерфакс» слова Атмара.

Москва в феврале организовала переговоры о ситуации в Афганистане – без участия Запада – с участием представителей Афганистана, Китая, Индии, Пакистана и Ирана. Вторжение США и сил международной коалиции в Афганистан в 2001 году вынудило режим «Талибана» отойти от власти. Однако афганские силы сталкиваются с растущим давлением со стороны возрождающейся боевой группы, которая пытается восстановить свое правление.