Приют только на улице. Что происходит с бездомными в Узбекистане

В Узбекистане нет ни одно приюта для бездомных. По неофициальным данным, их в стране несколько сотен. Многие из этих людей, не найдя в зимние холода крыши над головой, умирают прямо на улице. Но факты их смертей огласке не придают. Неравнодушные жители Узбекистана решили обратиться к президенту с просьбой создать специальные приюты.

Ташкентские бездомные, как правило, ночуют в подвалах и на чердаках многоквартирных омов. Летом – прямо на уличных скамейках. Еду они добывают традиционно – сдают в специализированные пункты найденные бутылки, пластик и макулатуру. Либо просят подаяния на улице. Несколько бездомных обосновались неподалеку от дома христианской организации «Сестры Матери Терезы». Тут они могут регулярно получать питание, могут помыться и получить необходимую одежду. Истории у всех разные.

«В России потерял паспорт в 2013 году. Депортирован, паспорт до сих пор не могут здесь сделать. Нахожусь без средств к существованию. Семья разбита. Я сидел», – рассказывает бездомный Олег Гришин.

В Ташкенте есть дом престарелых – республиканский пансионат ветеранов войны и труда. Попасть туда даже престрелому бездомному с улицы очень непросто. В республике до сих пор действует распоряжение бывшего президента Ислама Каримова под номером 15/42. Для помещения одинокого пожилого человека в дом престарелых необходим паспорт с пропиской. А у бездомных, как правило, таких документов нет.

«Работал здесь мастером, старшим прорабом, механиком, на стройке. Жена уехала, потом дети тоже уехали куда-то в Россию. Остался без документов», – говорит Николай Литвинов.

А Сергей Коротков на протяжении нескольких лет ютился в фанерном шалаше. И вот недавно удача улыбнулась – с помощью друзей ему удалось собрать все необходимые бумаги. Он стал одним из жильцов пансионата для престарелых.

«Государство должно помогать, конечно. Если государство не поможет – то кто поможет? Никто не поможет. Для чего у нас государство?» – считает он.

В этом же пансионате проживает активист недавно созданной в Facebook'е группы «Поможем бездомным, Узбекистан». Инвалид Геннадий Юртаев регулярно помогает бездомным устроиться на постоянное место жительства в этот дом престарелых.

«Проблема стоит сейчас очень остро: бомжей все больше и больше. Причем это алкоголики, как раньше были, это люди, которые попали в трудную ситуацию. Например, человек память потерял, или документы. К кому он обратится? Он придет в любой госорган, а с ним не будут разговаривать, потому что нет документов. И службы такой, чтобы помочь с восстановлением документов, тоже нет», – объясняет активист.

В «Поможем бездомным, Узбекистан» сейчас более тысячи трехсот участников. Одна из них – ташкентский аудитор Марина Кондратова, немало сделавшая для бездомных Ташкента.

«Я считаю, что таким людям нужна помощь. Социальная реабилитация нужна и поддержка. Мы должны протянуть руку своим собратьям и помочь выбраться из трудной жизненной ситуации», – говорит Кондратова.

Месяц назад на странице группы в фейсбуке она обратилась к президенту республики Шавкату Мирзияеву с просьбой создать в стране приюты для бездомных.

«Просим вас принять меры и дать поручение соответствующим органам разработать пакет действующих законодательных актов... Создать региональные «Центры временного пребывания», где лица, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, могут получить первую необходимую помощь», – говорится в заявлении.

Марина Кондратова обратилась к другим участникам группы «Поможем бездомным, Узбекистан» с просьбой ставить подписи под ее обращением. В самое ближайшее время прошение отправят адресату.