Два депутата парламента Кыргызстана критикуют Назарбаева

Депутаты парламента Кыргызстана Рыскелди Момбеков и Евгения Строкова подвергли сегодня критике слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о заявлении президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, где он обвинял Казахстан в блокаде Кыргызстана в 2010 году, «вызвавшей человеческие жертвы».

Заявление членов лояльной президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву парламентской фракции СДПК стало очередным развитием в череде взаимных обвинений, прозвучавших между двумя странами на высоком уровне. Заявление двух депутатов кыргызского парламента распространил секретариат фракции Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

В феврале этого года Алмазбек Атамбаев заявил в интервью телеканалу «Евроньюс», что Казахстан повинен в человеческих жертвах на территории Кыргызстана из-за закрытия государственной границы и блокады в 2010 году, когда был свергнут тогдашний президент Курманбек Бакиев.

В этот четверг Нурсултан Назарбаев в интервью избранным журналистам в Астане объяснил закрытие границ в 2010 году «политической нестабильностью Кыргызстана» и заявил, что подобная мера может быть применена вновь, «если повторится такая ситуация». Назарбаев подверг критике Атамбаева, что «руководитель, находясь на посту, должен продумывать каждое свое слово».

«Такая ситуация там творилась. Переворот, свергли законного президента, выгнали из страны. Выпустили заключенных из тюрем, и все эти заключенные хлынули к нам. Мы закрыли границу. И в будущем, если повторится такая ситуация, мы поступим так же - закроем границы. Какое государство не закрывает свои границы? Турция, вон, тоже закрывает, и Узбекистан закрыл, и Таджикистан. Поэтому здесь нет никакой вины ни на ком, причиной стала сама ситуация в Кыргызстане», – цитирует агентство Tengrinews Назарбаева.

Депутаты парламента Кыргызстана Рыскелди Момбеков и Евгения Строкова заявляют, что слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не соответствуют реальности.

«Что же касается ошибок отдельных политиков, то хотели бы уточнить следующее. Назарбаева или подводит память, или его тогда неправильно информировали, но 7 апреля на свободу вышли только лидеры оппозиции, политзаключенные, которых накануне незаконно арестовал режим Бакиева. Никакие уголовники из тюрем не выходили, так что это вряд ли может служить оправданием блокады», – говорится в заявлении кыргызских депутатов.

Курманбек Бакиев был свергнут в результате демократической революции в апреле 2010 года, с тех пор проживает в изгнании в Беларуси. Эти события вошли в историю под названием Апрельские события 2010 года в Кыргызстане.